Veritables Sängerfest

Orpheus: der Stoff für zahlreiche Opern. Wie Claudio Monteverdi, Christoph W. Gluck oder später Jacques Offenbach widmete sich Joseph Haydn in seiner letzten Oper der berühmtesten Figur der antiken Mythologie und verwendet den Chor als Träger, Kommentator und Betrachter der Handlung im Sinne der griechischen Tragödie. Vereinfacht gesagt: Am Chor entscheidet sich, ob eine Produktion von L‘anima del filosofo gelingt - weil der Chor musikalisch und dramatisch so überdurchschnittlich bedeutsam ist in dieser Oper.