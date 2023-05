Dieser Pilz wartet nur auf Ihr Händeschütteln

Über 1500 Fälle wurden in den USA bereits 2021 behandelt. Tendenz: Deutlich steigend! Und auch in Italien gab es kürzlich den ersten Todesfall: Candida auris ist ein Hefepilz, der aufgrund besonderer Eigenschaften zur Gefahr für die Menschheit werden kann. In den meisten Fällen ist er zwar ungefährlich. Denn meist handelt es sich um eine sogenannte Besiedlung, was bedeutet, dass der Pilz „nur“ am Körper gefunden wurde und nicht behandelt werden muss. Gelangt er jedoch in den Körper, zum Beispiel über Wunden oder die Schleimhäute, kann er zur Gefahr werden und schwere Krankheiten verursachen.