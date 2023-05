Heftpflaster für das erkrankte Gesundheitssystem

Schnell und nachhaltig die passenden Fachkräfte für den Gesundheitsbereich wollen Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher finden. Ein erster Schritt, um die überlasteten Kräfte an den Spitälern zu halten, wurde bereits mit dem jüngsten Gehaltsabschluss gesetzt, betont Wallner. Mit einem Plus von rund 7,15 Prozent sei auf die derzeitige Teuerung reagiert worden. Was die finanziellen Mittel für die Gesundheitsversorgung betrifft, sieht Wallner aber auch den für den niedergelassenen Bereich zuständigen Bund in der Pflicht. „Um insbesondere die ambulante Versorgung sowohl im niedergelassenen Bereich als auch in den Spitalsambulanzen sicherzustellen, braucht es mehr finanzielle Mittel“, fordert er.