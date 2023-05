Beinahe zu Tode geprügelt - wegen 20 Euro!

Der 5. August - ein Schicksalstag für Nicole H.. „Am 5. August 2008 musste mein Papa nach einer langen Krankheit sterben“, schluchzt die Niederösterreicherin, „und am 5. August 2021 ist das fürchterliche Verbrechen an Emir geschehen.“ An ihrem Mann, dem Vater ihrer zwei Mädchen.