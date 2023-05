Campino: „Kann nicht an unseren Wurzeln rütteln“

Was wird die Fans am Lido Sounds jubeln lassen?

Ich hoffe, alle bringen gute Laune mit. Die, die uns schon gesehen haben, wissen, was sie erwartet. Lido Sounds wird klar das Ereignis des Monats sein, es sind noch andere gute Bands da, Wanda, die Beatsteaks und viele mehr. Es wird richtig scheppern und am besten wäre es, wenn Jung und Alt egal welcher Herkunft eine riesige kollektive Party abziehen!