So tappte Babler in die Marxismus-Falle

Politikprofessor und SPÖ-Kenner Anton Pelinka sieht ein Problem mit Austromarxisten in der Partei - die sich zwar vom Stalinismus distanzieren, aber nicht vom Leninismus. Und die Che Guevara verehren. „Außerdem gibt es in der SPÖ einen Restbestand an Antiamerikanismus.“ Dies zeigte sich, als mehr als die Hälfte der 40 SPÖ-Abgeordneten der Rede des ukrainischen Präsidenten im Parlament fernblieben. Die USA sind wichtigste Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen Russland. Doch was ist der Austromarxismus?