So retten Sie Lebensmittel (und Geld) vor dem Müll

Lebensmittel sind kostbar. Zum einen, weil in ihre Produktion und den Transport bis zum Supermarkt wichtige Ressourcen geflossen sind. Zum anderen, weil sie in Zeiten hoher Inflation ein spürbar größeres „Loch“ ins Geldbörsel reißen. Sie ungenutzt auf dem Müll zu entsorgen, schadet bzw. schmerzt also doppelt: der Umwelt und den eigenen Finanzen.