Tumulte vor Polizeiposten: 14 Verdächtige entlarvt

Bei Veranstaltung für Wirbel gesorgt

Die Jugendlichen hatten sich am 26. November vergangenen Jahres in einer Tiefgarage verabredet und dann eine in der Nähe stattfindende Veranstaltung mehrfach gestört. Bei den Einvernahmen habe sich kein erkennbares Motiv ergeben, warum die Veranstaltung zum Ziel wurde, sagte damals ein Polizeibeamter zur APA, es sei jedoch sehr wohl Alkohol im Spiel gewesen.