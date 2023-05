Fuß auf Schreibtisch: Haft für Kapitol-Chaot

Beim Sturm auf das Kapitol im Jänner 2021 posierte er provokant mit einem Stiefel auf dem Tisch der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses - vor Gericht wurde dem 62-Jährigen nun unter anderem Störung der öffentlichen Ordnung und Eindringen in ein offizielles Gebäude mit einer gefährlichen oder tödlichen Waffe vorgeworfen, so die Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Der Anhänger des damals frisch abgewählten Präsidenten Donald Trump habe einen in einem Spazierstock versteckten Elektroschocker dabeigehabt.