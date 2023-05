Kapitol-Erstürmung: Bisher höchste Strafe verhängt

Im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol vor gut zwei Jahren hat ein US-Bundesgericht einen Mann zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Die am Freitag in Washington verhängte Strafe ist die bisher höchste, die wegen einer Beteiligung an den Vorgängen vom 6. Jänner 2021 verhängt worden ist. Der 49-Jährige aus Pennsylvania hatte damals Polizisten als Anführer einer Menschenmenge mit einem Stuhl und mit Pfefferspray angegriffen, das er den Sicherheitskräften entwendet hatte.