Ukrainer sollen Sabotage an AKWs geplant haben

Fünf Ausländer wegen Kampf für Kiew angeklagt

Am Mittwoch hatte ein Gericht in Rostow am Don bekannt gegeben, dass in Kürze ein Prozess gegen fünf Ausländer starten soll, die an der Seite der Ukraine gegen die russische Armee gekämpft hätten. Den drei Briten, einem Schweden und einem Kroaten soll wegen „Söldnertums“ in Abwesenheit der Prozess gemacht werden. Alle fünf waren im September 2022 im Zuge eines Gefangenenaustauschs freigekommen.