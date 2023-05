Fünf Ausländer wegen Kampfes für Kiew angeklagt

Fünf Ausländer, die an der Seite der Ukraine gegen die russische Armee gekämpft haben, sollen in Russland in Abwesenheit vor Gericht gestellt werden. Das Militärgericht in Rostow am Don gab bekannt, dass der Prozess am 31. Mai beginnen soll. Unterdessen hat Russland einen ukrainischen Drohnenangriff auf ein Kriegsschiff im Schwarzen Meer vermeldet und die NATO-Länder sind uneins über den Beitritt der Ukraine - die es laut Putin übrigens „nie gegeben“ hat (siehe Video oben).