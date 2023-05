Stimmen-Debatte um Doskozil: Untergriffig

„Ein Wahlkampf auf Bundesebene - wie soll das gehen mit dieser lädierten Stimme?“ Mit dieser Frage an Hans Peter Doskozil bezog sich „ZIB2“-Interviewer Armin Wolf am Dienstag auf „etliche Kritiker in der Parteiführung“. Ein alter Trick, wenn man Unangenehmes lieber im Namen anderer anspricht.