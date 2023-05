„Waren hatten Verkaufswert von 200.000 Euro“

Um 2.25 Uhr früh schlug am Mittwoch der Alarm an. Zu diesem Zeitpunkt brachen Gauner in das Juweliergeschäft von Ludwig Hochstöger im Einkaufszentrum Haid ein. Der Seniorchef: „Das war eine Bande. Die Täter haben das Scherengitter aufgeschnitten und aufgezwängt, alle Vitrinen ausgeräumt und die Beute in zwei Säcke gestopft.“