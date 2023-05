Finalserie: BC Vienna gleicht gegen Gmunden aus

Der BC Vienna hat am Dienstagabend in der „Best-of-five“-Finalserie der Basketball Superliga (BSL) der Männer auf 1:1 gestellt. Der Titelverteidiger gewann dank einer starken Vorstellung nach der Pause in eigener Halle gegen die Swans Gmunden 79:67 (41:41). Das erste Spiel war mit 87:67 an die Oberösterreicher gegangen. Das nächste Aufeinandertreffen steigt am Samstag (17.30 Uhr) am Traunsee.