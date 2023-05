Drei Monate Fußfessel für tödlichen Alko-Unfall

Der Oberösterreicher hatte sich schon vor dem Prozess bei den Angehörigen entschuldigt. Zu seiner Tat stand er in der Verhandlung, sprach sein Bedauern aus. Im Prozess gab er zu Protokoll: „Es tut mir extrem leid. Ich weiß, es war ein Fehler, aber ich kann ihn nicht mehr rückgängig machen.“ Er habe am Abend vor dem Unfall mit Arbeitskollegen sechs oder sieben Bier und zwei Schnäpse getrunken. Am frühen Morgen stieg er dann aber, trotz reichlich Rest-Alkoholisierung, in sein Auto.