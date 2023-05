Österreich schickt keine Soldaten in die Ukraine

Tanner bezeichnete die Diskussion über eine mögliche österreichische Beteiligung an Minenräumungsaktivitäten in der Ukraine als „aufgeheizte Debatte“. Sie betonte jedoch die fortlaufende Unterstützung Österreichs für die Ukraine: „Das tun wir intensiv.“ Weitere Hilfen für das von Russland angegriffene Land stehen am Dienstag auf der Tagesordnung in Brüssel.