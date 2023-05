1000 Sänger eroberten die Herzen der Grazer

Seit 2014 ist das Festival „Voices of Spirit“ nicht mehr aus der Landeshauptstadt wegzudenken – die bereits neunte Auflage in der vergangenen Woche sorgte noch einmal für Rekorde. Von Mittwoch bis Sonntag jagte in und um Graz ein Höhepunkt den nächsten. Schon bei der großen Eröffnung mit der Langen Nacht der Chöre eroberten die Sänger die Stadt – 38 Chöre und Ensembles aus der ganzen Steiermark und aus dem Ausland ließen mit mehr als 800 Sängern die Altstadt erklingen.