Oper Graz: Entfesselte Triebe am Auto-Friedhof

Animalische Gelüste im Fetisch-Kleid

Einiges dieser modernen Lesart hat Britten in seinen Kompositionen angelegt: Den Oberon etwa singt bei ihm ein Countertenor – in Graz glänzt Rafał Tomkiewicz in dieser Rolle. Er spannt seiner Tytania (Ekaterina Solunya) nicht nur den Lover aus und erweckt in ihr animalische Gelüste nach einer Rampensau, die sich später noch in einen Esel (Ivan Oreščanin) verwandelt. Gemeinsam mit Puck (Fausto Israel als selbstverliebte Dragqueen) bringt Oberon auch die Leidenschaften zweier gutbürgerlicher Paare durcheinander.