Angst vor Wolf und Bär: Almabtrieb schon im Mai!

Das Land setzte am Freitag die zweite Abschussverordnung nach Osttirol in Kraft. Sie gilt für einen Wolf im Gemeindegebiet von Umhausen im Ötztal. In 45 Jagdgebieten im Umkreis von zehn Kilometern kann in den nächsten acht Wochen ein Wolf erlegt werden. „Das zeigt, dass wir – wenn auch unser ganzheitliches Ziel die Senkung des Schutzstatus des Wolfs bleibt –, sobald es uns möglich ist, eingreifen“, sagt LHStv. Josef Geisler (ÖVP).