Weiterer Wolf in Tirol zum Abschuss freigegeben

Neue Rechtslage in Tirol

Auch in diesem Fall habe man, wie bereits am Mittwoch für einen Wolf in Osttirol, auf Basis der neuen Rechtslage umgehend gehandelt. „Das zeigt, dass wir - wenn auch unser ganzheitliches Ziel die Senkung des Schutzstatus des Wolfs bleibt - sobald es uns möglich ist, eingreifen“, so Geisler weiter. Seit April gilt in die Tirol ein neues Gesetz zum Abschuss von Wölfen.