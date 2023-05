Erster Wolf in Osttirol zum Abschuss freigegeben

Dass sich in diesem Gebiet ein Wolf aufhält, ist durch DNA-Befunde von einem Riss am 30. April im Nachbarort Anras bestätigt. Die Maßnahmenverordnung tritt am 18. Mai in Kraft. Danach darf acht Wochen lang in 39 Jagdgebieten im Umkreis von zehn Kilometern ein Wolf erlegt werden. Die Jagdausübungsberechtigten wurden bereits verständigt.