„Wir haben uns sofort platonisch schockverliebt!“

Soziales Engagement

Am 14. Juni steht die Amadeus-Preisträgerin auf der Bühne des Wolkenturms in Grafenegg, wo sie ein Charity-Konzert für die gemeinnützige CAPE10-Stiftung spielt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leid von unverschuldet in Not geratenen Menschen zu lindern: In den vergangenen Jahren sind viele Probleme sichtbar geworden. Es liegt ans uns, dass wir diese Umbruchzeiten nutzen und miteinander etwas gestalten, das für uns alle besser ist. Das heißt aber auch, dass sich jene, denen es besser geht, sich um diejenigen kümmern sollten, die es nicht so gut erwischt haben.“