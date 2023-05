Musiker im Militärdienst rocken das Publikum

Frontfrau ist Saxophonistin und Sängerin Lea Cenatiempo, die auch Mitglied in der Militärmusik OÖ ist. „Dieses sinfonische Blasmusikorchester will eine gute Ausbildung bieten und ein Sprungbrett für Musiker und Sänger sein“, betont Brigadier Dieter Muhr, Militärkommandant OÖ. Dass die Qualität insgesamt hoch ist, zeigen auch nächste Auftritte, u.a. am Stadtfest in Steyr (24. Juni) und beim „Woodstock der Blasmusik“ von 29. Juni bis 2. Juli in Ort im Innkreis.