Schweiz besiegt Kanada 3:2 ++ USA weiter makellos

14. Sieg in einem WM-Gruppenspiel in Folge für Schweiz

Der Vorjahres-Finalist aus Nordamerika schaffte durch Michael Carcone (57.) den Anschluss, die Schweizer ließen sich den 14. Sieg in einem WM-Gruppenspiel in Folge aber nicht mehr nehmen. Sie führen die Gruppe B mit 15 Punkten vor Tschechien (13), das Norwegen mit 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) besiegte, und Kanada (11) an.