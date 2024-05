Play-offs: Panthers und Stars stehen im Halbfinale

Die Florida Panthers und die Dallas Stars stehen im Halbfinale der Play-offs in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Die Panthers gewannen am Freitag (Ortszeit) das sechste Spiel der „best of seven“-Serie bei den Boston Bruins 2:1 und entschieden die Serie mit 4:2 Siegen für sich. Die Stars wiederum setzten sich nach zweifacher Verlängerung mit 2:1 bei den Colorado Avalanche durch, womit die Serie ebenfalls mit 4:2 an die Texaner ging.