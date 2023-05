Knappes 1:3! Österreicher ärgern den Weltmeister

Stark gekämpft, doch wie erwartet verloren: In der ausverkauften Nokia-Arena in Tampere unterlag Österreichs Eishockey-Team am Samstag Finnland nach einer tadellosen Leistung mit 1:3, hält nach sechs Spielen der A-WM weiter bei einem Punkt. Am Montag kommt es nun zum abschließenden Duell mit Ungarn, davor heißt es am Sonntag Daumen drücken für die Deutschen.