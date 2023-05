Er singt Lieder, die das Leben so schreibt

Austropop und Bandgründung

Von Kindheit an war Alfred Bischof von Musik umgeben. Erst lernte er von seinem Vater Akkordeon, später die ersten Gitarrengriffe von seiner jüngeren Schwester. Der Plattenspieler lief sowieso die ganze Zeit. „Ich bin auf der Schaukel gesessen und habe vor mich hin gesungen“, erzählt er von musikalischen Kindheitserinnerungen. Durch seine Jugendzeit begleitete ihn der Austropop. Wolfgang Ambros & Co. waren fast so etwas wie Vorbilder für ihn. Spielte deren Hits mit seiner ersten Band „Ambrosia“ nach. „Als meine erste Scheidung vorbei war, stürzte ich mich in die Arbeit und wusste nicht so recht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte“, erzählt er. So füllte er die Leere mit Musik. Seine Gitarre stand ohnehin immer in der Ecke und wartete auf den Einsatz.