Zweiter Auswärtssieg von Miami im NBA-Halbfinale

Griner-Comeback

In der WNBA gab Brittney Griner vor den Augen von US-Vizepräsidentin Kamala Harris ihr Comeback. Die zehn Monate in Russland inhaftierte Olympiasiegerin wurde beim Saisonauftakt zwischen ihren Phoenix Mercury und den Los Angeles Sparks am Freitagabend in Kalifornien von den Fans beider Teams mehrfach lautstark gefeiert. Selbst bei ihren ersten Treffern für die Gäste gab es in Los Angeles lauten Jubel. Harris war vor der Partie auf den Platz gekommen, im Publikum bei der 71:94-Niederlage der Mercury waren Tennis-Legende Billie Jean King und der ehemalige Lakers-Star Magic Johnson