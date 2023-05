US-Geheimdienstskandal: Verdächtiger noch in Haft

Informationen zu Krieg in der Ukraine und US-Spähaktionen

Wie berichtet, wird der 21-Jährige verdächtigt, streng vertrauliche Dokumente der US-Geheimdienste und des Verteidigungsministeriums in einem geschlossenen Chatraum veröffentlicht zu haben. Von dort aus sollen sie sich weiter verbreitet haben, bis Behörden und Medien darauf aufmerksam wurden. Die Verschlusssachen enthielten unter anderem Informationen zum Krieg in der Ukraine, aber auch Details zu angeblichen Spähaktionen der USA gegen Partner. Der Angeklagte wurde im April festgenommen. Ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft.