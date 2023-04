Dieser Fehler wurde dem US-Maulwurf zum Verhängnis

Für ein paar Minuten waren Augen aus aller Welt auf den jungen US-Amerikaner Jack Teixeira gerichtet, der auf der Veranda seines Elternhauses in der Kleinstadt Dighton wenige Augenblicke vor seiner Festnahme noch in aller Ruhe ein Buch las. Doch warum rückt ein Spezialkommando des FBI an, um diese noch sehr kindlich wirkende Person festzunehmen?