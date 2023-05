Kurioser Grund: Beamte dürfen doch in Wien bleiben

Groß war das mediale Getöse, als der damalige Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter 2017 in seinem „Masterplan für den ländlichen Raum“ die Verlagerung von zumindest zehn Prozent der Bundesverwaltung - also rund 3500 Beamtenposten - in die Bundesländer forderte. „Krone“-Recherchen ergaben nun: Die Beamten müssen keine Zwangsumsiedlung mehr fürchten.