„Die Deutschen haben auch die Hosen voll“

Das fünfte Spiel Österreichs bei der Eishockey-A-WM in Tampere steckt voller Prestige: Denn das ÖEHV-Team bekommt es in der Noika-Arena am Freitag ab 19.20 Uhr mit Deutschland zu tun. Die Deutschen feierten am Donnerstag mit dem 6:4 über Dänemark den ersten Sieg, sind für Österreichs früheren Kapitän Herbert Hohenberger Favorit - stehen aber auch mehr unter Druck.