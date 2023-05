Deutschland bei WM ohne Draisaitl gegen Österreich

Eishockey-Topstürmer Leon Draisaitl wird nicht zur WM in Finnland und Lettland nachreisen und das deutsche Nationalteam verstärken. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Mittwoch nach Gesprächen mit dem Weltklassestürmer der Edmonton Oilers mit. Laut DEB-Sportdirektor Christian Künast ist es „in der Kürze der Zeit nicht möglich, seine WM-Teilnahme zu realisieren“. Er spielt damit auch nicht im Match gegen Österreich am Freitag (19.20 Uhr).