Shopping-Bummel nach Mord mit Wikinger-Axt

So etwas erleben auch Polizeibeamte nicht alle Tage: Vergangenen Dezember spazierte Janez E. (36) in Villach auf den Dienstposten gegenüber seines Hauses in der Villacher Innenstadt und erklärte: „Da liegt ein toter Mann in meiner Wohnung.“ Tatsächlich wurde die Leiche eines 48-Jährigen entdeckt. Jetzt sind die Ermittlungen in dem ungewöhnlichen Fall abgeschlossen.