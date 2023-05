Hahn hört auf: Keine 4. Amtszeit als EU-Kommissar

„Ich werde mir die weitere Entwicklung als Pensionist anschauen“, soll er laut dem „Standard“ intern angekündigt haben. „Mit Ende Oktober nächsten Jahres, also zum Ende dieses Mandats, höre ich auf. Bis dahin arbeite ich natürlich mit vollem Elan weiter - es gibt in meinem Ressort ja auch noch viel zu tun. Aber drei erfolgreiche Amtszeiten reichen“, erklärte Hahn am Mittwoch gegenüber den „Salzburger Nachrichten“.