Viele Junge leben vom Gehaltsscheck zum nächsten

Die hohe Inflation bereitet vielen jungen Menschen in Österreich Sorgen. Fast die Hälfte der Generation Z (18- bis 28-Jährige) und der Millennials (29- bis 40-Jährige) lebt von einem Gehaltsscheck zum nächsten, so eine aktuelle Studie. Für viele ist eine Gehaltserhöhung oder Beförderung in weite Ferne gerückt.