Stelzer sucht in Paris Lösungen gegen die Teuerung

Studenten bald in Paris

Wie lange die Preisspirale nach oben noch dauern werde? Laut den Experten der OECD könnte der Spuk in etwa zwei Jahren zu Ende sein – man zeigte sich also vorsichtig optimistisch. Doch neben Inflation, Energiekrise und Klimawandel gab’s beim Besuch in der Stadt der Liebe durchaus auch Positives zu berichten: Für oberösterreichische Studenten soll es ab 2024 in Kooperation mit der Johannes Kepler Uni (JKU) die Möglichkeit geben, für die OECD zu arbeiten. Das Land OÖ will dies mit Stipendien unterstützen.