Abzureißendes Haus steht noch immer unversehrt da

Nachträgliche Baubewilligung möglich?

Dieser Revision sei aufschiebende Wirkung zuerkannt worden, sagt Amtsleiter Harald Grüneis. Das Landesverwaltungsgericht hatte in seinem Urteil verneint, dass in diesem Fall eine nachträgliche Baubewilligung möglich sei und sei damit von der bisherigen Rechtsprechung des VwGH abgewichen, lautet das zentrale Argument für die Zulässigkeit dieser Revision. Inhaltlich geht es um § 5 der OÖ Bauordnung, demzufolge ein Bauplatz auch eine geringfügige Fläche, die als Grünland gewidmet ist, umfassen kann. Da die Teile des Hauses, die auf Grünland stehen, geringfügige Teile seien, müsse dieser Paragraf angewendet werden, heißt es in der Eingabe an die nächste Instanz.