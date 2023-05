Prinzessin Kate lässig im sommerlichen Sonnen-Look

Kate tauschte High Heels gegen Sneakers

Das Outfit perfekt machten zudem lässige Sneakers in Weiß mit goldenen Details der Marke Veja, die es für rund 130 Euro zu kaufen gibt. Wohl eine angenehme Abwechslung für die royalen Füße, die in den Wochen rund um die Krönung von König Charles meist in extrahohen Heels steckten.