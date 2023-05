Täterin gesucht: Mann mit Messer bedroht

Eine unbekannte Frau versuchte am Montagnachmittag einen Mann in der Herklotzgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auszurauben, nachdem ihn die Täterin mit einem gezückten Messer bedroht hatte. Als die Frau merkte, dass der versuchte Raub nicht unbeobachtet bliebt, ergriff sie die Flucht.