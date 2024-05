„Hinter der Bande ist es auch nicht so schlecht“

Nach insgesamt 807 Partien auf höchster nationaler Ebene und zuletzt 41 Einsätzen für Kitzbühel in der Alps Hockey League wechselt der 36-Jährige nun als Assisttant-Coach ins Trainerfach. „Hinter der Bande ist es ja auch nicht so schlecht“, schmunzelt Rotter. Der in seiner bisherigen Laufbahn noch nie gecoacht hat: „Ich habe noch nicht einmal im Nachwuchs jemals irgendjemand trainiert. Daher bin ich dem Verein sehr dankbar, dass man mir die tolle Möglichkeit gibt, mich an der Seite von Headcoach Marco Pewal zu entwickeln.“Als Fan bei der WMBevor es losgeht, wird Rotter bei der WM in Tschechien dabei sein. „Ich werde mir Spiele anschauen, Österreich anfeuern. Wir haben Top-Spieler und ich bin überzeigt, dass sie es wieder schaffen werden.“