Wie das Burgenland klimaneutral werden will

Freiwilligkeit und Anreize

Weiters sei geplant, die Bodenversiegelung zu reduzieren und die Entsiegelung zu fördern, sagt Doskozil. Wirtschaftsparks sollen in jedem Bezirk nur mehr an einem Standort errichtet werden, große Parks in einzelnen Gemeinden soll es nicht mehr geben. In der Landwirtschaft wird der Bio-Weg fortgesetzt. Die Aufforstungsprämie soll wieder ins Leben gerufen werden. Im Bereich des Verkehrs soll die E-Mobilität weiter wachsen, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Bedeutet: Mehr Ladesäulen, mehr Anreize für den Umstieg, E-Busse bei Öffis. Die Sanierungsrate bei den Gebäuden soll steigen, Ölheizungen der Vergangenheit angehören. „Wir setzen auf Freiwilligkeit und Anreize“, so Eisenkopf. Das betont auch Doskozil: „Es wird nur gelingen, wenn man die Bevölkerung davon überzeugt, wenn man positive Anreize setzt, diese Schritte auch mitzugehen.“ In den Schulen soll Klimaschutz verstärkt thematisiert werden.