Schwimmende „Solar-Insel“ öffnete ihre Luken

Kein Bodenfraß

Die stolz präsentierten Eckdaten dieser anderswo noch in den Kinderschuhen steckenden Umwelt-Technologie: Die heuer in Betrieb gegangene Anlage ist mit 45.304 PV-Modulen bestückt, die für rund 7.500 Haushalte in der Region surren und diesen saubersten Ökostrom liefern. Größter Vorteil – es mussten dafür keine Äcker oder Felder verbaut oder zusätzliches Erdreich versiegelt werden. Der bei dieser Energieform generell oft kritisierte Bodenfraß fiel damit weg. Die Paneele-Landschaft ist zudem von unten gekühlt, da sie ja auf dem früheren Schotterteich schwimmt.