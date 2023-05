Das Verteidigungsministerium wird entmilitarisiert

Betroffen sind zum Beispiel die beiden Abteilungsleiter der Revisionsabteilungen: Bei diesen und vielen anderen Arbeitsplätzen ist eine militärische Expertise Grundvoraussetzung, diese ist in Zukunft nicht mehr gefragt. In zehn Jahren wird das Verteidigungsministerium zu 80 Prozent von Zivilisten geführt werden, sagt ein Insider der „Krone“. Damit werde das Verteidigungsressort ohne äußere Not nachhaltig geschwächt.