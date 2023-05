Rauch fordert Geld für 500 zusätzliche Kassenärzte

Finanzierung durch Millionärssteuer?

Der Minister sieht dabei zwei Möglichkeiten: „Eine Bundesstaatsreform, die sehe ich am Horizont aber nicht in den nächsten 100 Jahren. Oder den Finanzausgleich. Der ist jetzt in Verhandlung und ich bin relativ zuversichtlich, da etwas hinzubekommen.“ Auf die Frage der Finanzierung antwortete Rauch: „Was spricht gegen eine Millionärssteuer, wenn die Vermögen ungerecht verteilt sind? Aber das ist eine eigene Geschichte.“