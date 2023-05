Amnestie-Gesetz könnte alten Schwarzbauten helfen

Gleich 100 mutmaßliche Schwarzbauten in 77 Gemeinden in Oberösterreich hat der Landesrechnungshof bei einer digitalen Suchaktion (in Plänen und Registern) gefunden, sie stehen zumindest zum Teil illegal im Grünland. Was tun damit? Alle abreißen, so wie zwei repräsentative Wohnhäuser, die in Enzenkirchen im Bezirk Schärding samt Nebengebäuden meterweit im Grünland stehen?