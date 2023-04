Kurz denkt nicht an Comeback: „Beitrag geleistet“

Kurz war zu der Sendung mit dem Thema „Europa am seidenen Faden - Wie groß ist Chinas Macht?“ als Diskutant eingeladen. In der Diskussion über China stellte sich Kurz unter anderem hinter den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dessen jüngste Aussagen in Bezug auf eine größere Unabhängigkeit Europas von den USA mehrfach kritisiert worden waren. Kurz sagte im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen China und Taiwan, Deeskalation sei „mehr als angebracht“. Die EU handle richtig, indem sie in diesem Konflikt „nicht versucht, Öl ins Feuer zu gießen“.