„Max, du konzentrierst dich bitte aufs Fahren!“

In Runde 23 tauschte sich Verstappen mit Red-Bull-Ingenieur Gianpiero Lambiase aus. Es ging um die üblichen Informationen und diverse Einstellungen. Nachdem Teamkollege und WM-Konkurrent Sergio Perez an der Box gewesen war und von Medium auf Hard gewechselt hatte, wollte Verstappen wissen, welche Einschränkungen die Medium-Reifen für die Balance hatten. „Wir schauen uns das hier an der Boxenmauer an, Max“, so die Antwort von Lambiase.