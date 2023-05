Glimpfliches Urteil nach tödlichem Unfall mit Frau

Ein Innviertler (60), der in betrunkenem Zustand und mit abgefahrenen Reifen auf seinem Porsche-Geländewagen in Mattighofen (Oberösterreich) in einen Bach gestürzt war, stand am Donnerstag wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht. Das bereits rechtskräftige Urteil fiel milde aus: Fünf Monate bedingt und 1800 Euro Geldstrafe.